الكاظمي: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات

2021/06/30 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، الاربعاء، بالامين العام لحلف

شمال الأطلسي ينس ستولتينبرغ، في مقر

الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان، صحفي ان الجان

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