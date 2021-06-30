مصدر قضائي في كربلاء يكشف عن فتح ملفات السلف المالية الخاصة بمجلس المحافظة لم يتم تسويتها

2021/06/30 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر قضائي في محافظة كربلاء

المقدسة ان هيئة النزاهة قامت بفتح

ملفات السلف المالية الخاصة بمجلس

المحافظة لعرضها على القضاء .

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه

لوكالة نون الخبرية لقد قامت هيئة

النزا

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