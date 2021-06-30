الناتو يؤكد استمراره بدعم العراق في محاربة الارهاب

2021/06/30 | 19:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى توسيع إطار عمل بعثته في العراق، والاستمرار بتنمية قدرات القوات العراقية، فيما جدد الحلف تأكيده الاستمرار بدعم بغداد في محاربة "الإرهاب".

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أن الأخير بحث مع الامين العام للناتو ينس ستولتينبرغ، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التعاون والشراكة بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والامنية والتجارية.

وبحث الكاظمي، إجراءات توسعة اطار عمل بعثة الناتو في العراق وفق الاولويات الامنية العراقية وبالتنسيق المسبق مع الحكومة، مشيراً إلى أن اهمية تطوير العلاقات لما فيه مصلحة الشعب العراقي واستقرار المنطقة والعالم.



بحسب البيان.

واكد على اهمية ان لا يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات، او منطلقا للاعتداء على اي من جيرانه.

ولفت الكاظمي الى "ضرورة التعاون مع حلف الناتو في دعم كفاءة وقدرات قواتنا ومؤسساتنا الامنية بمختلف صنوفها، لاسيما في اطار التهيئة لتأمين الانتخابات المبكرة المقبلة، وكذلك تعزيز قدراتها في الحماية من الاعتداءات الارهابية والاجرامية ضد المواطنين والبنى التحتية".

من جانبه، أكد ستولتينبرغ ان دول حلف شمال الأطلسي ستستمر لدعم العراق، مضيفاً "بإمكان العراق الاعتماد على دعم حلف الناتو ودوله لحكومتكم والنهج الذي تعمل عليه".

وجدد استعداده لتوسعة التعاون بين العراق والحلف، مبينا في الوقت نفسه ان البعثة في العراق هي بعثة غير قتالية وذات طابع تدريبي واستشاري بحت، وان اي توسعة لاطار عملها سيكون وفق طلب وموافقة واولويات الحكومة العراقية، كما اشار الى ان البعثة ستعتمد على القوات الامنية العراقية لتوفير امنها وحمايتها.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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