الخلية: انفجار في أحد أسواق مدينة الصدر ببغداد

2021/06/30 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

خلية الإعلام الأمني=============انفجار في احدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.=============

المشاهد الاولى لانفجار مدينة الصدر.mp4 from nasnews on Vimeo.

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