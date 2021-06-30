"صدمت العالم بسباق 400 متر".. إيقاف عداءة عريبة سنتين بسبب المنشطات

2021/06/30 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، الأربعاء، إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم في سباق 400 م، لمدة عامين بسبب خرقها قواعد مكافحة المنشطات، لتغيب بالتالي عن أولمبياد طوكيو.

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