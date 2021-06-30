2021/06/30 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | انباء عن انفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد لم تعرف طبيعته بعد

مراسل التغيير: 15 جريحا بانفجار عبوة ناسفة في سوق المحابس بمدينة الصدر

مراسل التغيير: 15 جريحا بانفجار عبوة ناسفة في سوق مريدي بمدينة الصدر

مراسل التغيير: حصيلة أولية تؤكد إصابة 15 شخصا بانفجار مدينة الصدر

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