مصدر أمني يكشف طبيعة الانفجار في سوق شرقي بغداد

2021/06/30 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، الأربعاء، طبيعة الانفجار الذي وقع في سوق شعبية شرقي بغداد وأسفر عن 7 إصابات كحصيلة أولية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة كانت موضوعة اسفل احد الجنابر في سوق المحابس بمدينة الصدر انفجرت عصر اليوم، واسفرت عن اصابات كحصيلة اولية حتى الآن".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاربعاء، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار استهدف سوقاً شرقي بغداد.

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