فيسبوك تدشن منصة “بوليتين” للمحتوى الإخباري

2021/06/30 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دشنت شركة “فيسبوك” منصة “بوليتين” للمحتوى الإخباري، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية، بهدف منافسة “سابستاك”.

وفي غرفة للدردشة الصوتية على “فيسبوك”، أعلن رئيس الشركة التنفيذي مارك زوكربيرغ عن المنصة، التي تبث مباشرة عبر موقع “بوليتين دوت كوم”، وقدم بعض الكتاب الذين تعاقدت معهم الشركة.

وتسعى “فيسبوك” سعيا حثيثا للمنافسة في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني الآخذة في النمو السريع، في ظل ترك صحفيين وكتاب كبار شركاتهم الإعلامية خلال العام المنصرم لتقديم محتوى خاص بهم.

ومنصة النشر الذاتي “سابستاك” رائدة في مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكتروني، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدما.



وتنافس شركات تكنولوجية أخرى في هذا المجال، مثل “تويتر” التي حازت منصة “ريفو” الإخبارية.

وقالت “فيسبوك” إنها لن تقتطع جزءا من أرباح صناع محتوى “بوليتين” لدى تدشينها وإن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم.

وتدشن “فيسبوك” المنصة بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم غلادويل، وتان فرانس نجم برنامج تلفزيون الواقع “كوير آي”.

وقالت الشركة إن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضا على خدمتي قسم الأخبار “نيوز ديسك” والأخبار “نيوز” بها.

وأضافت الشركة أنها ستعمل في البداية مع صناع المحتوى الأمريكيين فقط.



لكنها ذكرت أن موقع بوليتين سيكون متاحا في أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.

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