2021/06/30 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن انفجار في احدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، “انفجار في احدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

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