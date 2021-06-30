الصحة تصدر تحذيراً جديداً بشأن ارتفاع إصابات كورونا وخطر السلالات المتحورة بالعراق

2021/06/30 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، على الارتفاع الكبير بعدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، مصدرة تحذيراً جديداً بشأن السلالات المتحورة وتأثر النظام الصحي العراقي.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح، لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا دليل على عدم التزام بالإجراءات الوقائية وكذلك التهاون في اخذ لقاحات كورونا، وهذا الأمر ادى الى ارتفاع الاصابات بشكل كبير".

وبينت فلاح بالقول، "نحتاج الى وقت اطول من أجل تقييم الوضع الوبائي بشكل عام، وفي حال استمرار ارتفاع الاصابات اليومية سترفع الوزارة عدداً من التوصيات الى لجنة الصحة والسلامة الوطنية واي قرار يتخذ فهو من صلاحيات هذه اللجنة"، مبينة أن "التوصيات ترفع من قبل وزارة الصحة حسب الموقف الوبائي اليومي وكذلك الوضع الوبائي بشكل عام".

وشدد على "ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والإسراع لأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا من أجل كسر سلسلة تفشي الوباء ومنع ظهور سلالات اخرى من الفيروس ممكن ان تكون أخطر واشد من الموجات السابقة"، محذرة من أن "الإرتفاع الكبير في الاصابات اليومية يمكن أن يؤثر على النظام الصحي بشكل عام".

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