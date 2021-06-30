الإعلام الأمني تصدر توضيحا لانفجار مدينة الصدر

2021/06/30 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه إن "انفجارا وقع في احدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت، "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

هذا وكان مصدر أمني قد أفاد، الأربعاء، بأن عدد من المدنيين أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق انفجرت وسط سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي بغداد، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة".

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