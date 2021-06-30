الصحة العالمية تعلن عدم تسجيل كوريا الشمالية اي اصابة بكورونا لحد الان

2021/06/30 | 20:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد 19/ في كوريا الشمالية.وقال المكتب الصحفي للمنظمة / حسب وكالة سبوتينك الروسية/ ان : المنظمة ليست على علم بأي حادث خطير يتعلق بتخفيف تدابير مكافحة الأوبئة، عدا تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام.ووفقا لآخر تحديث حول انتشار عدوى الفيروس، قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 حزيران/ الحالي فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اعلنت سابقا أن الزعيم كيم جونغ أون، انتقد بشكل حاد، خلال اجتماع للمكتب السياسي لـ/حزب العمال الكوري/ أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب حادث خطير يتعلق بالإجراءات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق تهديدا لسلامة الشعب والبلاد.وأشار كيم جونغ أون، إلى أن المسؤولين أهملوا تطبيق قرارات مهمة مرتبطة بالإجراءات التنظيمية والعلمية والتكنولوجية في مجال تمديد إجراءات العزل؛ ولم تعط الوكالة أي تفاصيل حول ما حدث./انتهى3

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