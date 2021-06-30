تقرير: “سلالة دلتا” منتشرة في كل الولايات الأمريكية

2021/06/30 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت شبكة CNN أن متغير “دلتا” من فيروس كورونا المستجد منتشر في كافة الولايات الأمريكية، مما أثار مخاوف لدى خبراء الصحة بشأن طفرات جديدة من كوفيد-19.وقال مدير مراكز السيطرة على […]

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