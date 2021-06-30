نينوى تعطّل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

2021/06/30 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت محافظة نينوى، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس؛ لارتفاع درجات الحرارة.

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وقالت المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، إنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الدولة يوم غد الخميس لارتفاع درجات الحرارة في المحافظة".

وأعلنت محافظة كربلاء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسم في دوائرها يوم غد الخميس؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، أنه "بناءً على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ١٧٤١٢ في ٢٠٢١/٦/٣٠ وحسب ما جاء بالفقرة ثانيا من الكتاب واستنادا لتقرير الهيئة العامة للانواء الجوية/المنبئ الجوي وما ورد في نشرة كربلاء الجوية والتي أشارت إلى وصول درجة الحرارة العظمى في محافظة كربلاء يوم غد إلى ٥٠ درجة مئوية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف الأول من تموز".

وأضاف البيان، أنه "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".

وأعلنت محافظة صلاح الدين، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس.

وذكرت الوكالة الرسمية تابعها "ناس"، (30 حزيران 2021)، إنه "قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية يوم غد الخميس، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في المحافظة".

وأعلنت محافظة الأنبار، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة يوم غد الخميس.

وذكرت الصحيفة الرسمية تابعها "ناس"، (30 حزيران 2021)، أن "محافظة الأنبار، قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في دوائر المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالعاصمة بغداد ليوم غد؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة تلقى "ناس" نسخة منها، (30 حزيران 2021)، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد، وتخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات التي تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية أو أكثر".

وأعلنت الحكومة المحلية في ميسان، في وقت اسبق، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم غد الخميس، فضلا عن تقليص ساعات الدوام الرسمي.

وحصل "ناس" (30 حزيران 2021)، على وثيقة رسمية تضمنت انه لمقتضيات المصلحة العامة ونظرا لارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية واستنادا للصلاحيات المخولة الينا تقرر":

اولا- تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة ليوم الخميس الموافق 1/7/2021

ثانيا- تقليص ساعات العمل لغاية الساعة (الواحدة ظهرا) ابتداء من يوم الاحد الموافق 4/7/2021 ولغاية يوم الخميس 8/7/2021".

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