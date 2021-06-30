الكاظمي: نسعى لتطوير العلاقات مع الناتو ولا نسمح ان نكون ساحة لتصفية الصراعات

2021/06/30 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اهمية تطوير العلاقات مع حلف الناتو بهدف استقرار المنطقة والعالم وشدد أيضا على عدم السماح لتحويل العراق الى ساحة لتصفية الصراعات، او منطلقا للاعتداء على جيرانه.

كما شدد الكاظمي خلال لقاءه الأمين العام لحلف الشمال الاطلسي في بروكسل على ضرورة التعاون مع حلف الناتو في دعم كفاءة وقدرات القوات العراقية بمختلف صنوفها، لاسيما في اطار التهيئة لتأمين الانتخابات المبكرة المقبلة، وكذلك تعزيز قدراتها في الحماية من الاعتداءات ضد المواطنين والبنى التحتية.

من جانبه اكد الامين العام لحلف شمال الأطلسي ان دول الحلف ستستمر في دعم العراق لافتا الى ان البعثة في العراق غير قتالية وذات طابع تدريبي واستشاري بحت.

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