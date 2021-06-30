قيادي بالحشد: طائرات أمريكية انطلقت من مطار أربيل وقصفت قواتنا على الحدود السورية

2021/06/30 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كان قيادي في الحشد الشعبي حمل أربيل مسؤولية الضربات الامريكية على الحشد قرب الحدود العراقية السورية، مؤكدا ان الطائرات الحربية انطلقت من مطار أربيل.

وقال امر الواء الرابع عشر في الحشد احمد المكصوصي ان مقاتلات اف ستة عشر أمريكية قصفت نقطة للحشد بقنبلة يفوق وزنها الطن ونفى تدمير مخازن للأسلحة والطائرات المسيرة خلال تلك الهجمة، المكصوصي عد تلك الهجمات بانها محاولة أمريكية لمنع سيطرة الحشد على الشريط الحدودي مع دول الجوار.

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