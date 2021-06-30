2021/06/30 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: العراق يثمن عاليا دور الناتو في رفع المستوى القتالي لقواتنا المسلحة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:22

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