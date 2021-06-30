المصرف الزراعي: تأجيل تسديد القروض يحرم المستفيدين الجدد

2021/06/30 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المصرف الزراعي، اليوم الأربعاء، أن تلبية طلب تأجيل تسديد القروض الزراعية، ستحرم مستفيدين جدداً من فرصة الاقتراض فيما أوضح تفاصيل مبادراته. وقال مستشار وزير المالية ومدير عام المصرف الزراعي عبد الحسن جمال في تصريح صحفي، إن “هناك محفظات تقدم القروض للفلاحين والمزارعين بينها محفظة التمويل الذاتي لقروض تمويل المصرف الزراعي ومحفظة مبادرة البنك المركزي”.وأوضح أن “البنك المركزي أطلق مبادرتين منذ سنوات وتم تجديد اطلاق مبادرة أخرى بخمسة تريليونات دينار جزء منها سيكون لمصرف التنمية الزراعي وبقية القطاعات الصناعية والسكنية”، مشيراً الى أن “هناك قروضا تمنح ضمن المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة منذ سنوات”.وأضاف، أن “القروض جميعها موجودة ولكن تأتي ضمن قانون الموازنة والمبادرة الزراعية تضمن في كل سنة في الموازنة”، موضحاً أن “هناك تريليونا و600 مليار دينار توزع على الفلاحين ولكن عندما يأتي قرار بتأجيل تسديد القروض يمتنع الفلاحون عن ذلك وبالتالي لا تتوفر أموال تمكننا من إقراض الفلاحين الجدد عبر استردادات الأموال وهذه إحدى نقاط الخلل”.

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