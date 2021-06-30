الكاظمي يؤكد من بروكسل : العراق خط الصد الأول في الحرب على داعش الإرهابية

2021/06/30 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان : العراق خط الصد الأول في الحرب على داعش الإرهابية.وذكر بيان لمكتبه ان : رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتمع اليوم الأربعاء، بالممثلين الدائميين للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الأمين العام للحلف السيد ينس ستولتينبرغ .وعبر في كلمة له عن تقدير العراق للتعاون المشترك مع دول الحلف وهو يتصدى للإرهاب، شارحا موقف الحكومة العراقية من الجهود الرامية الى إقرار السلام والأمن في المنطقة ودور العراق الإيجابي والفاعل في هذا المجال.واشاد في كلمته بدور قواتنا المسلحة بكل صنوفها وهي تتصدى للإرهاب ،واصفا العراق بأنه خط الصد الأول في الحرب على داعش الإرهابية، وإنه هو ذات الإرهاب الذي يضرب أي مدينة في العالم.وبيّن الكاظمي أن العراق يثمن عاليا دور الحلف في رفع المستوى القتالي لقواتنا المسلحة، داعيا الى استمرار المساعدة في مجال التدريب والتسليح والدعم الاستخباري، وكذلك عزم العراق على استكمال بناء مؤسساته الأمنية والعسكرية.من جانبهم عبر الممثلون الدائميون للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بحضور الأمين العام للحلف ينس ستالتنبيرغ، عن التزام دولهم بدعم العراق، واسناد جهود الحكومة لدعم قدرات الاجهزة الامنية.واكدوا تقديرهم وإشادتهم بالتقدم الذي حققه العراق في مختلف المجالات سياسيا وامنيا واقتصاديا، حيث ابدوا استعدادهم لدعم جهود الحكومة العراقية في تنظيم انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.كما اشادوا بالإنفتاح الكبير في علاقات العراق الدولية، خصوصا نجاح لقاء القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية،الذي استضافته بغداد مؤخراً وعدّوه علامة للدور الإقليمي الفاعل الذي يقدمه العراق في العمل على استقرار المنطقة وتطوير إقتصادها والتعاون المشترك الإقليمي بما يعزز أمن شعوبها وتقدمها.وشدد سفراء دول حلف الناتو في كلماتهم على ان اطار عمل بعثة الناتو في العراق لن يكون الا وفق طلب الحكومة العراقية واحتياجاتها واولوياتها، معبرين عن ثقتهم بان البناء على التطور الذي حققته قوى الامن العراقية سيكون عاملا مهما لتحقيق الامن والاستقرار، محليا واقليميا، الامر الذي سينعكس على قدرة دول العالم اجمع في مواجهة التهديدات الارهابية مستقبلا ./انتهى3

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