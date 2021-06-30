القبض على متهمين اثنين بالقتل العمد في قضاء قلعة صالح بميسان

2021/06/30 | 20:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل العمد في قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة.وذكر بيان لمديرية الشرطة ، ان المتهمين مطلوبان وفق أحكام المادة ( 406) من قانون العقوبات (القتل العمد) ، مبينا انه تم القبض عليهما من خلال عملية تحري وملاحقة اعتمدت على معلومات دقيقة عن أماكن تواجدهما./انتهى

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