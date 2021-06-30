انفجار عبوة ناسفة فى سوق شعبى بمدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد

2021/06/30 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد

انفجارا بواسطة عبوة ناسفة في سوق شعبى .

وذكرت مصادر اعلامية مختلفة أن "العبوة

التى انفجرت كانت موضوعة بين الباعة فى

السوق وأدت إلى جرح سبعة مدنيين كحصيلة

أولية"

وت

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