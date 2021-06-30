2021/06/30 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الأربعاء، بأنه وفقا لبياناتها، لم يتم

حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس

كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا

الشمالية.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة، إن

المنظمة ليست على ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تكشف عن البلد الذي لم يسجل اي اصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تكشف عن البلد الذي لم يسجل اي اصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).