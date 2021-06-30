وفاة وكيل المرجع السيستاني في الديوانية اثر مضاعفات كورونا

2021/06/30 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، اليوم الأربعاء، وكيل المرجع

الديني الأعلى السيد علي الحسيني

السيستاني في محافظة الديوانية إثر

مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا".





وبحسب مصادر لوكالة نون الخبرية فان

وكيل المرجع السيستاني في محافظة

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