انفجار يهز مدينة الصدر

2021/06/30 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

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هز انفجار بعبوة ناسفة سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي بغداد ما اسفر عن وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين.

واكد مصدر أمنى أن عدد من المدنيين أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفةزرعها مجهولون على جانب الطريق اوسط سوق مريدي الشعبي،المصدر أشار الى ان قوة أمنية فرضت طوقا أمنيا على السوق الشعبي، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

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