الحصول على جواز السفر.. الخارجية الأميركية لن تطلب إثباتا لجنس المتقدم

2021/06/30 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إنها بصدد اتخاذ إجراءات تسمح للأميركيين تحديد جنسهم على جوازات السفر دون تقديم وثائق طبية تثبت ذلك.

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