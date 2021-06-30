2021/06/30 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 1.34 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق 7300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 30 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 7300 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.7%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 83 ألف شخص، بينهم أكثر من 629 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17186 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 896 ألف شخص.

فيما قال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ "أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، اكتظت بالمصابين".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بالجائحة منذ أشهر ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بالجائحة منذ أشهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).