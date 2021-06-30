الإسكان تعلن قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي

2021/06/30 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي السكنية.

وقال مدير عام الإسكان في الوزارة حيدر الميالي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لديها خطط طموحة في موضوع السكن وتوجد دراسة دقيقة ورصد للحاجة في مختلف محافظات البلاد ويجري التنسيق مع السادة المحافظين والدوائر البلدية لتخصيص الأراضي وهنالك مبادرات لتنفيذ دور واطئة الكلفة وكذلك سيكون موضوع السكن حاضرا في كل الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية العراقية- المصرية التي تمت في القمة الثلاثية الأخيرة في بغداد".

وأضاف الميالي، أن "الحكومة تسعى جاهدة لتوفير الأموال وكذلك لحل أزمة السكن من خلال توفير الأراضي المخدومة للمدن الجديدة".

وأشار إلى أننا "على وشك إطلاق حملة التسجيل على هذه الأراضي بعد أن وضعت اللبنات الأساسية وجرت المصادقة على التصاميم، فموعد إطلاق التسجيل الالكتروني على الأراضي السكنية بات قريباً".

وتابع الميالي أن "الأراضي التي ستوزع ستكون مخدومة وستشمل كل الشرائح الاجتماعية من دون استثناء، ولذلك سوف تصل إلى الأكثر استحقاقا ونأمل أن تسهم في معالجة أزمة السكن".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، وضع خطة لتوزيع 500 ألف قطعة أرض على المواطنين.

وأوضح أن "المستهدفين من توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والصحفيين"، موضحاً "سنعلن عبر موقع الكتروني للتقديم على الأراضي، وسنضع مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، بعضها سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى".

وأكد أنه سيتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وستعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق.

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