اكتشاف مذهل.. الحيوانات والحشرات تتعامل مع الوقت على غرار فيلم

2021/06/30 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت دراسة نُشرت في مجلة Animal Behavior أن كتلة الجسم ومعدل الأيض يحددان كيفية إدراك الوقت للحيوانات من مختلف الأنواع.

ووفقاً للدراسة فإن إدراك الوقت يعتمد على مدى سرعة معالجة الجهاز العصبي للحيوان للمعلومات الحسية، فكلما استطاع الحيوان معالجة معلومات أكثر خلال الوحدة الزمنية أدرك الوقت بشكل أبطأ.

قام الباحثون بتعريض مجموعة مختلفة من الحيوانات إلى ضوء يومض بسرعة كبيرة، بهدف قياس السرعة التي يمكن للعين من خلالها معالجة الضوء.

بسبب سرعة الوميض الهائلة لن نميز نحن البشر ومضات الضوء السريعة والمتتالية، وسنشعر بأنه ضوء ثابت، لكن ماذا عن الحيوانات؟

وفقاً لما ورد في موقع Science American، درس الباحثون نشاط دماغ الحيوانات عند تعرضها لهذا الضوء الوامض، وكانت المفاجأة أن بعض الحيوانات استطاعت إدراك وتمييز وميض الضوء حتى عند الترددات العالية، بمعنى آخر كانت ترى الضوء بنظام الحركة البطيئة، أو الـSlow-Motion، أي أنها تشعر بالحركة بشكل أدق وبالزمن بشكل أبطأ مما نشعر به نحن.

ولتبسيط الصورة سنضرب لكم مثالاً أكثر عملية، هل سبق وشاهدتم فيلم الخيال العلمي الشهير The Matrix؟ يستطيع "نيو"، بطل الفيلم تفادي الرصاصات السريعة الموجهة نحوه ببراعة، لأنه يستطيع أن يشعر بالزمن بشكل أبطأ ممن حوله، وبالتالي لن تفاجئه الرصاصة وتخترق جسده خلال لحظات، إنما ستسير باتجاهه ببطء شديد بحيث يتسنى له تفاديها ببراعة، تماماً كما تفعل الذبابة.

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