الاتحاد الاسباني يحدد مواعيد كلاسيكو الارض

2021/06/30 | 21:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أقيمت مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة الدوري الإسباني / لا ليجا/ لمباريات الموسم الجديد (2021-2022).وسينطلق الموسم أيام 13 و14 و15 آب المقبل، حيث ستقام الجولة الأولى، وسيواجه فيها ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس خارج أرضه، وسيستضيف برشلونة ريال سوسييداد، بينما حامل اللقب أتلتيكو مدريد سيزور سيلتا فيجو.وسيُقام كلاسيكو الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة، في معقل البرسا / كامب نو/ يوم 24 تشرين أول المقبل بالجولة العاشرة.ويقام كلاسيكو الإياب يوم 20 آذار 2022 في الجولة 29، في / سانتياجو برنابيو/ معقل الملكي.ومن المُقرر، أن تشهد المباريات حضور الجماهير بشكل تدريجي خلال الموسم، بعدما وافقت وزارة الصحة الإسبانية على إلغاء قرار حظر حضور الجماهير./انتهى3

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