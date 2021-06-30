شبكة امريكية : تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات النووية

2021/06/30 | 21:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت شبكة بلومبرغ الأميركية، الأربعاء، أن الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع إيران، سيجري تأجيلها، بسبب عدم تمديد الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت ان : وفود التفاوض إلى فيينا لن تجتمع هذا الأسبوع، بينما كان هذا الموعد محط ترقب، على أمل أن يسفر عن اتفاق.ونقلت الشبكة عن مسؤولين مطلعين قولهم إن وفود التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران لن تجتمع هذا الأسبوع، كما كان مخططا ضمن جولة سابعة من المحادثات في فيينا.وأعلنت إيران امس أنها : تدرس إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انقضت مهلته قبل أيام.وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي: نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى./انتهى3

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