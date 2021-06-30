مندوب إيران في مجلس الأمن: سنستمر في تطوير قدراتنا الصاروخية

2021/06/30 | 21:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال المندوب الإيراني في مجلس الأمن، مجيد تخت روانجي، إن بلاده ستستمر في تطوير قدراتها الصاروخية، مؤكدا أن ذلك “حق من حقوق إيران”.وأضاف أن إيران “دفعت ثمنا غاليا حتى تفي بالتزاماتها في ​الاتفاق النووي​”، لافتا إلى أن “طهران​ مارست سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس على مدى سنوات”.وأوضح أن “برنامج إيران النووي خضع ولا […]

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