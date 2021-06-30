2021/06/30 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي دعم دول حلف الناتو في رفع المستوى القتالي للقوات العراقية وإقرار السلام والأمن في المنطقة، ودعاها الى استمرار المساعدة في مجال التدريب والتسليح والدعم الاستخباري.

جاء ذلك لقائه بممثلي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، الذين عبروا عن التزام دولهم بدعم العراق، واسناد جهود الحكومة لدعم قدرات الاجهزة الامنية، وجهود الحكومة في تنظيم انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، وثمن سفراء دول حلف الناتو الانفتاح الكبير في علاقات العراق الدولية، وخصوصا نجاح لقاء القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء يدعو الناتو الى استمرار الدعم لرفع المستوى القتالي للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء يدعو الناتو الى استمرار الدعم لرفع المستوى القتالي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).