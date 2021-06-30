2021/06/30 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني الشامان هم سحرة يزعمون بأن لديهم قوة تتغلب على النيران ويستطيعون تحقيق بعض الأمور عن طريق جلسات تحضير الأرواح التي فيها تغادر أرواحهم أجسامهم إلى عوالم الروح أو تحت الأرض، يسيطر الشامان الناجح على الأرواح التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف عصا ثعبان تبلغ من العمر 4400 عاماً ..



هل استخدمها سحرة الشامان؟ المركز الخبري الوطني.

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