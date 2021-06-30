2021/06/30 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي السكنية. وقال مدير عام الإسكان في الوزارة حيدر الميالي في تصريح لوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي السكنية المركز الخبري الوطني.

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