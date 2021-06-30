2021/06/30 | 21:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة فريقي

زاخو وضيفه الديوانية، والتي أقيمت

مساء اليوم الأربعاء، على ملعب زاخو، في

افتتاح الجولة 34 من منافسات الدوري

العراقي الممتاز.

المباراة كانت متكافئة في كل شيء، مع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية يخطف نقطة من زاخو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية يخطف نقطة من زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).