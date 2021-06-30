المفوضية تناقش انسحاب وقرعة المرشحين وملف الدعاية مع ممثلي الأحزاب والتحالفات

2021/06/30 | 21:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، مؤتمراً موسعاً مع ممثلي الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين الأفراد، لبحث إجراءات العملية الانتخابية المقبلة.واكد رئيس مجلس المفوضين جليل خلف في كلمته التي افتتحت أعمال المؤتمر، في مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، أن “ما تقيمه المفوضية اليوم تأكيد على نهجها المستمر بالتواصل مع الجميع، سواء من الناخبين أو شركاء العملية […]

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