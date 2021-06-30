كتلة الاتحاد الوطني تهنأ المفوضية العليا لحقوق الإنسان

2021/06/30 | 21:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني تألف من النائبة آلا طالباني رئيسة الكتلة والنائب بختيار شاويس المتحدث باسم الكتلة مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وهنأ وفد كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمناسبة حصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على التصنيف الدولي (A).

وأكدت النائبة آلا طالباني أهمية حصول المؤسسات الوطنية العراقية على الاعتماد والموثوقية الدولية ودورها في التواصل والتنسيق والتعاون ونقل واقع حقوق الإنسان بصورة واقعية مسؤولة.

واشارت الى تثمين لجنة العلاقات الخارجية النيابية لهذا التمييز والنجاح وضرورة تفعيل مركز المفوضية في مجلس حقوق الإنسان الدولي وبما يخدم العراق.

من جانبه شكر رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان د.عقيل الموسوي نيابة عن مجلس المفوضين، زيارة وفد كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ومواقفها ودعمها المستمر لعمل المفوضية وطنيا ودوليا.

وفي ختام اللقاء قدمت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني باقة ورد لرئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان تقديرا لجهود المفوضية في تحقيق هذا المنجز الوطني المهم.

ويمثل حصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ثمرة جهود وعمل وتواصل اقليمي ودولي أستمر لمدة أربعة اعوام بتقييم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان (GANHRI) والمفوضية الأممية السامية لحقوق الأنسان (OHCHR).

ويتيح التصنيف الدولي A للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي كافة، وتقديم بيانات مكتوبة الى مجلس حقوق الإنسان وحضور المشاورات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس وغير ذلك من الإمتيازات الأخرى.

PUKmedia بغداد

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