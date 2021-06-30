الكاظمي يناقش مع ديرلاين جهود رفع العراق من قائمة الدول الخطرة بغسيل الأموال

2021/06/30 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، رئيس المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، في مقر المفوضية، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى بلجيكا.

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وبين الكاظمي خلال اللقاء وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، "تثمينه دور الاتحاد الأوروبي في الالتزام بوحدة العراق وسيادته على أراضيه، وكذلك التطلع الى دعم الاتحاد في مجال إعمار المدن التي تحررت من داعش والإيفاء بتعهدات مؤتمر الكويت للمانحين عام 2018، في مجال احياء البنى التحتية وتوفير الخدمات بالمستوى الذي يليق بالمواطن العراقي".

وأوضح الكاظمي وفق البيان، أن "الحكومة عازمة على إنجاح الانتخابات المبكرّة التي ستجري في تشرين الأول القادم، وهي بذلك تتطلع الى دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الانتخابات في مجال الدعم الفني لمفوضية الانتخابات والمراقبة الانتخابية والتنسيق مع بعثة يونامي على طريق استكمال الجهود الدولية للدعم الانتخابي التي فوضها مجلس الأمن الدولي".

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، إلى "الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوربية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال، ودعوته الى تشكيل لجنة للتنسيق بين الطرفين بهذا الخصوص، تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الاموال المهربة وملاحقتها في الدول الاوربية".

وجدد الكاظمي وفق البيان، "ثقة الحكومة ببرنامجها الإصلاحي عبر الورقة البيضاء"، مشيراً إلى "ما بذلته في مجال جذب المستثمرين وتسهيل عملهم في العراق".

ودعا الكاظمي المفوضية الأوربية إلى "دعم هذه الخطوات وتأييد اتجاه العراق الى الإصلاح المالي والإقتصادي".

وأضاف البيان، "من جانبها أشادت فون ديرلاين بالأصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي وعدّت الورقة البيضاء واليات مكافحة الفساد خطوات نحو إصلاحات جريئة من المهم أن يمضي بها العراق، كما اعربت عن دعم المفوضية لها".

وتابع البيان، "كما بيّنت رئيسة المفوضية أن إقرار موعد الإنتخابات العراقية المبكرة من قبل الحكومة جاء كخطوة مهمة جداً ، وأبدت كل الإستعداد للمساعدة وإن المفوضية اتخذت قراراً في هذا الجانب".

وأشار البيان إلى أنه "ووصفت فون ديرلاين إنتصار العراقيين على الإرهاب بأنه فعل كبير ومقدر من الجانب الأوروبي، وإن الإتحاد الأوربي سيستمر في تقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية".

وختم البيان، "وأشادت ديرلاين بالسياسة المتوازنة التي تتبعها حكومة الكاظمي خارجيا والتي عززت من مكانة العراق الدولية ودعمت توثيق علاقاته الخارجية".

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