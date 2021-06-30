تجدد المظاهرات المناهضة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

2021/06/30 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت المظاهرات في رام الله في الضفة الغربية، الأربعاء، وسط تفاقم الغضب من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد وفاة ناشط فلسطيني وهو قيد الاعتقال.

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