بالصور.. أبو رغيف يتفقد مكان تفجير السوق شرقي بغداد

2021/06/30 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لتفقد وكيل الاستخبارات الفريق احمد ابو رغيف مكان تفجير السوق شرقي بغداد.

وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الاربعاء، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرقي بغداد.

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