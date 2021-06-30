صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 626 المسجلة اليوم بكورونا

2021/06/30 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 626اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 497 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 626 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

497 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع المدائن 73 حالات خلال الرصد الوبائي• قطاع البلديات الثاني 65 حالة خلال الرصد الوبائي• قطاع الشعب 44 حالات خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديده 66حالة خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية52 حالة خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 59حالة خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 64 حالة خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 18 حالة خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الاول 31حالة خلال الرصد الوبائيقطاع النهروان 25 حالو حلال الرصد الوبائي129حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية14حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها15حالة في البلديات5حالات في منطقة بغداد جديدة4حالات في النهروان9حالات في الاعظمية15حالة في الشعب4حالات في شارع العبيدي5 حالات في الحسينية4 حالات في المدائن4 حالات في الزعفرانية4حالات في شارع فلسطين4 حالات في النهروان4 حالات في الضباط4حالات في في الصليخ4 حالات في حي القاهرة4 حالات في الزوية4 حالات في البنوك4 حالات في حي النصر4حالات في جسر ديالىحالتين في كل من المناطق التالية .



باب الشيخ / سبع قصور / الكاظمية / حي الشهداء / الزوية / الطالبية /حي الجهاد.

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 176603توفي منهم 1782 للاسف فيما اكتسب الشفاء 170279 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4542”.

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.

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