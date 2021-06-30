2021/06/30 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في مناطق عدة من العاصمة الخرطوم في الذكرى الثانية لمظاهرات 30 يونيو التي خرجت احتجاجا على مقتل معتصمين وطالبت بتسليم السلطة لمدنيين.

واستخدمت الشرطة الغاز لمنع محتجين من عبور جسر رئيسي يربط مدينتيْ أمدرمان والخرطوم أثناء توجههم إلى القصر الرئاسي.

وأفاد شهود عيان لبي بي سي بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الشوارع القريبة من الجسر في مدينة أمدرمان.

كما منعت القوات الأمنية متظاهرين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء وسط الخرطوم بعد تجمهرهم بالقرب من محطة للمواصلات العامة على بعد كيلومترات قليلة من مقر المجلس.

وأعلنت السلطات أنها ألقت القبض يوم الأربعاء على العشرات ممن وصفتهم بـ"عناصر تابعة لحزب الرئيس المعزول، عمر البشير"، من فنادق جنوبي الخرطوم، واتهمتهم بالتخطيط لإحداث عنف وفوضى خلال الاحتجاجات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).