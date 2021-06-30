الاعمار تتحدث عن التسجيل الإلكتروني على الاراضي والفئات المشمولة

2021/06/30 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي السكنية وشمول جميع الشرائح المجتمعية بها، مبينة انها ستكون مشموله بكافة الخدمات.

وقال مدير عام الإسكان في الوزارة حيدر الميالي في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لديها خطط طموحة في موضوع السكن وتوجد دراسة دقيقة ورصد للحاجة في مختلف محافظات البلاد ويجري التنسيق مع السادة المحافظين والدوائر البلدية لتخصيص الأراضي وهنالك مبادرات لتنفيذ دور واطئة الكلفة وكذلك سيكون موضوع السكن حاضرا في كل الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية العراقية- المصرية التي تمت في القمة الثلاثية الأخيرة في بغداد".

وأضاف الميالي، أن "الحكومة تسعى جاهدة لتوفير الأموال وكذلك لحل أزمة السكن من خلال توفير الأراضي المخدومة للمدن الجديدة".

وأشار إلى أننا "على وشك إطلاق حملة التسجيل على هذه الأراضي بعد أن وضعت اللبنات الأساسية وجرت المصادقة على التصاميم، فموعد إطلاق التسجيل الالكتروني على الأراضي السكنية بات قريباً".

وتابع الميالي أن "الأراضي التي ستوزع ستكون مخدومة وستشمل كل الشرائح الاجتماعية من دون استثناء، ولذلك سوف تصل إلى الأكثر استحقاقا ونأمل أن تسهم في معالجة أزمة السكن".

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