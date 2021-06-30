باربع محافظات.. الجهاز المركزي للاحصاء ينفذ مسحا احصائيا لتقييم تنوع التعليم الاعدادي في العراق

2021/06/30 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التخطيط، عن قيام الجهاز المركزي للاحصاء، بتنفيذ مسح احصائي لتقييم نظام تنوع التعليم الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي)، في العراق، شمل اربع محافظات، هي (العاصمة بغداد، ونينوى والبصرة وكركوك).وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي في بيان ان : الهدف من المسح هو توفير مؤشرات احصائية مهمة عن مدى رضا(اساتذة الجامعات، والمدرسين، والطلاب، واولياء الامور، عن نظام التعليم الاعدادي في العراق.واضاف ان : نتائج المسح، الذي نفذته مديرية الاحصاء الاجتماعي والتربوي، اظهرت ان نسبة اساتذة الجامعات الراغبين بالغاء التعليم الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) بلغت 78% وهؤلاء يفضلون العودة الى التعليم العام، في حين تباينت وجهات نظر الهيئات التدريسية في المدارس الاعدادية، بين ابقاء أو الغاء هذا النظام.وبلغت نسبة الراغبين بالغائه 79% مقابل 21% ، كانوا مع الابقاء على النظام الحالي( التطبيقي والاحيائي).وفيما يخص مؤشر قياس رضى اولياء الطلبة عن نظام تنوع التعليم الاحيائي والتطبيقي في الاطلاع المسبق على مفهوم تنوع التعليم قبل دخول الابناء الى هذا التخصيص، بين الهنداوي، ان نسبة الاجابة بنعم كانت 67% اما رأي اولياء الامور مع او ضد الغاءه فقد بلغت نسبة الاجابة بـ(نعم / 69%)./انتهى3

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