مفوضية الانتخابات تناقش إجراءات الانتخابات المقبلة مع ممثلي الأحزاب والمرشحين

2021/06/30 | 21:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء ، مؤتمراً موسعاً مع ممثلي الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين الأفراد، في مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، للتداول بشأن إجراءات العملية الانتخابية.وأكد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف إن : ما تقيمه المفوضية اليوم تأكيد على نهجها المستمر بالتواصل مع الجميع، سواء من الناخبين أو شركاء العملية الانتخابية من المرشحين، خاصة إن جدول العمليات يسير وفق خطوات دقيقة وصولاً إلى يوم الاقتراع في 10 تشرين الأول 2021، فالتواصل مع المرشحين وجهاً لوجه إنما تأكيد على هذه الشراكة والمسؤولية في إنجاح الانتخابات.واوضح جملة أمور، منها "مراحل التحقق من أهلية المرشحين التي كانت فيها المفوضية ملتزمة بالقانون وحريصة على حث المستبعدين لتقديم الطعون، بهدف فسح المجال أمام أكبر عدد من المتقدمين للترشح"، كما أشار إلى أن "سجل الناخبين قد بدأ الشروع بطباعته وكذلك ورقة الاقتراع".بعدها جرى تقديم شرح مفصل من دائرة العمليات في المفوضية عن مجموع الإجراءات التي تضبط عملية استخدام البطاقة القصيرة والتي ستنقسم إلى إجراءات معلن عنها وأخرى سيُعلن عنها في يوم الانتخابات، وفق حصيلة مضمونها إن "هناك 17 مليون ناخب سيصوتون وفق البطاقة البايومترية، بعدما أتاحت المفوضية أكبر فترة تحديث وتسجيل للناخبين امتدت على مدار 4 أشهر"./انتهى3

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