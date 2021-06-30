الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمى في العاصمة غدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتخول المحافظين اتخاذ ما يلزم

2021/06/30 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، اليوم

الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمى ليوم غد

الخميس في العاصمة بغداد، وخولت

المحافظين اتخاذ مايلزم، بسبب ارتفاع

درجات الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية

وذكرت فى بيان صحفى: "تقرر

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