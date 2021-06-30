عداءة لغاز الشمال تحصد البرونزية في بطولة دولية

2021/06/30 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت لاعبة الفريق النسوي بالعاب القوى لنادي غاز الشمال العداءة براء ممدوح وبطلة سباقات (100م و 200م ) ضمن لاعبات المنتخب العراقي المشارك في البطولة الدولية التي جرت في تونس، علی الميدالية البرونزية.

وثمن حربي خالد رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في كركوك الدور الذي لعبته براء ممدوح في البطولة، وقال لـPUKmedia: ان الممثلية استقبلت اللاعبة المتالقة براء ممدوح بحضور المدرب هیثم حافظ، مشیدا بالانجازات التي تحققت من قبل هذه اللاعبة، متمنيا التوفيق للبطلة براء ممدوح وتحقيق الانجازات للعراق ومدينة كركوك والنادي .

وكرمت الممثلية اللاعبة براء ممدوح تقديرا للدور الذي لعبته في تلك البطولة.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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