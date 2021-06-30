اقليم كوردستان..تسجيل 723 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/30 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 723 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 490، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (9408 فحوصات جديدة)

• (2724) اربيل

• (2743) السليمانية

• (3202) دهوك

• (0) حلبجة

• (689) كرميان

• (50) رابرين

2.



الاصابات: (723 اصابة جديدة)

• (164) اربيل

• (241) السليمانية

• (286) دهوك

• (0) حلبجة

• (32) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (549 حالة شفاء جديدة)

• (93) اربيل

• (219) السليمانية

• (201) دهوك

• (2) حلبجة

• (32) كرميان

• (2) رابرين

4.



الوفيات: (6 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (4) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (1) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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