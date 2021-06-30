وجاء في بيان الوزارة المرقم 490، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:
1 ـ الفحوصات: (9408 فحوصات جديدة)
• (2724) اربيل
• (2743) السليمانية
• (3202) دهوك
• (0) حلبجة
• (689) كرميان
• (50) رابرين
2.
الاصابات: (723 اصابة جديدة)
• (164) اربيل
• (241) السليمانية
• (286) دهوك
• (0) حلبجة
• (32) كرميان
• (0) رابرين
3.
الشفاء: (549 حالة شفاء جديدة)
• (93) اربيل
• (219) السليمانية
• (201) دهوك
• (2) حلبجة
• (32) كرميان
• (2) رابرين
4.
الوفيات: (6 حالات وفاة)
• (1) اربيل
• (4) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (1) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.
PUKmedia ترجمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان..تسجيل 723 اصابة جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان..تسجيل 723 اصابة جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).