محلل سياسي: الحشد الشعبي يواجه هجمة شرسة من الداخل والخارج

2021/06/30 | 21:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، قاسم الغراوي، اليوم الاربعاء، ان بعض القادة ابلغوا الكاظمي بالاخراج الفوري للقوات الامريكية، موضحا ان الحشد الشعبي يواجه هجمة شرسة من الداخل والخارج.وقال الغراوي في برنامج كاتب وقضية الذي تبثه قناة الأيام، ان “امريكا لم تلتزم بالمعايير الدولية تجاه العراق باعتبارها صديقة، وتدخلت في الشأن السياسي وتجاوزت في عهد ترامب […]

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