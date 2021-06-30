2021/06/30 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، عن قيام الجهاز المركزي للاحصاء بتنفيذ مسح احصائي لتقييم نظام تنوع التعليم الاعدادي "الاحيائي والتطبيقي" في العراق شمل محافظات "بغداد ونينوى والبصرة وكركوك".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 حزيران 2021)، ان "الهدف من المسح هو توفير مؤشرات احصائية مهمة عن مدى رضا(اساتذة الجامعات، والمدرسين، والطلاب، واولياء الامور، عن نظام التعليم الاعدادي في العراق".

واوضح ان "نتائج المسح الذي نفذته مديرية الاحصاء الاجتماعي والتربوي احدى مديريات الجهاز المركزي للاحصاء اظهرت ان نسبة اساتذة الجامعات الراغبين بالغاء التعليم الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) بلغت 78% وهؤلاء يفضلون العودة الى التعليم العام".

وتابع، "في حين تباينت وجهات نظر الهيئات التدريسية في المدارس الاعدادية، بين ابقاء أو الغاء هذا النظام، فقد بلغت نسبة الراغبين بالغاءه 79% مقابل 21% ، كانوا مع الابقاء على النظام الحالي( التطبيقي والاحيائي)".

وفيما يخص مؤشر قياس رضى اولياء الطلبة عن نظام تنوع التعليم الاحيائي والتطبيقي في الاطلاع المسبق على مفهوم تنوع التعليم قبل دخول الابناء الى هذا التخصيص، بين الهنداوي، ان "نسبة الاجابة بنعم كانت 67% اما رأي اولياء الامور مع او ضد الغاءه فقد بلغت نسبة الاجابة بـ(نعم / 69%)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط تعلن إجراء ’مسح إحصائي’ في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط تعلن إجراء ’مسح إحصائي’ في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).